Desk Drive – решает знакомую многим проблему, вы монтируете USB-накопитель или DVD на компьютер, и вам необходимо открыть окно Проводника и найти нужное устройство. Программа же, автоматически добавляет значок на рабочем столе, указывающий на монтируемый диск.

При извлечении устройства значек автоматически убирается. Гениально просто и эффективно. Desk Drive тихо сидит в системном трее. Конфигурация программы происходит при помощи одного клика и позволяет указать, какие типы носителей для мониторинга нужно включать.

Эта программа позволяет пользоваться подключаемыми устройствами более удобно, вы экономите время, т.к. прямо с рабочего стола получаете доступ ко всем устройствам (флешки, двд и сетевые диски). В настройках (программа при запуске находится в системном трее) необходимо лишь указать ярлыки каких усройств выводить на рабочий стол при подключении.

Размер: 0,5 МБ

Интерфейс: Русский, Английский

Платформа: Windows XP/Vista/7/8/10

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Зеркало Desk Drive