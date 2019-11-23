SSD Fresh – продлеваем срок службы SSD накопителя

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Повышение производительности, которое может быть достигнуто путем установки SSD-накопителя, означает, что они становятся все более популярными. Это особенно верно для пользователей ноутбуков, которые могут не только извлечь выгоду из повышения производительности, но и увеличить срок службы батареи благодаря более низким требованиям к питанию таких жестких дисков. Однако SSD-накопители нуждаются в тонкой настройке, чтобы сделать их стоящей покупкой.

SSD Fresh

Настроить SSD диск – SSD Fresh

Одна из проблем с твердотельными накопителями заключается в том, что, в отличие от стандартных жёстких дисков, они имеют ограниченное число записей, которые могут быть сделаны на них. Хотя эта цифра, вероятно, будет очень высокой, всё, что можно сделать, чтобы свести активность диска к минимуму, будет не лишним, и именно здесь может помочь бесплатная программа SSD Fresh.

настройка SSD

Даже если у вас не установлен твердотельный накопитель, приложение может быть использовано для повышения производительности вашего компьютера. Вы можете оптимизировать целый ряд параметров, связанных с жёстким диском, таких как индексирование, дефрагментация, предварительная выборка и многое другое. Стоит потратить немного времени, экспериментируя с различными настройками, выявить наилучший режим работы вашего компьютера.

тест нагрузки на ssd

Лучше все параметры выставлять в ручную. А на вкладке живой анализ, можно запустить тест, который показывает наиболее активные программы при работе с диском.

Как пишут авторы данного софта, чтобы продлить срок службы вашего SSD диска, надо просто выставить нужные параметры. Теперь и переживать за то, что накопитель выйдет из строя быстро, больше не стоит.

Размер: 2,7 МБ
Интерфейс: Русский, Английский
Платформа: Windows XP/Vista/7/8/10

Скачать SSD Fresh

Зеркало SSD Fresh

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Комментов 12 В теме: SSD Fresh – продлеваем срок службы SSD накопителя


  • Константин
    13.01.2020 в 10:26
    Google Chrome 71.0.3578.98 Windows 7 x64 Edition

    Лучшая программа для оптимизации твердотельных дисков, работает и на семерке, и с дисками HDD. Монитор показывает кто сильно нагружает диск, ставлю всем знакомым, у кого ssd

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  • Артем
    17.12.2019 в 18:34
    Yandex Browser 19.10.3.281 Windows 7 x64 Edition

    диск меньше шуршать стал при работе, HDD стоит

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  • Воланд
    13.12.2019 в 19:17
    Yandex Browser 19.10.3.281 Windows 10 x64 Edition

    реальная весч, купил наконец то ssd, а ползать по интернету нет желания, программа всё сделал сама!

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  • Денис
    11.12.2019 в 12:29
    Yandex Browser 19.10.3.281 Windows 10 x64 Edition

    какие настройки лучше не принимать при работе на HDD ?

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  • Вика
    10.12.2019 в 22:03
    Firefox 56.0 Windows 10 x64 Edition

    спасибо, работает классно

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  • Валик
    08.12.2019 в 19:32
    Yandex Browser 19.10.3.281 Windows 10 x64 Edition

    работает, спасибо

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  • Алекс
    07.12.2019 в 17:25
    Opera 48.0.2685.52 Windows 10 x64 Edition

    Попробовал га HDD, а потом тест запустил, очень много процессов перестали обращаться к диску, в теории, это должно ускорить работу системы, с первого вида супер, а там посмотрим

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  • Anonymous
    06.12.2019 в 13:50
    Yandex Browser 19.10.3.281 Windows 10 x64 Edition

    программа ускоряет работу жёсткого диска, не ожидал

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  • hdist
    29.11.2019 в 21:54
    Firefox 56.0 Windows 10 x64 Edition

    для hdd тоже подходит, меньше обращений, и если на диске ошибки, то винда меньше тупит, класс

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  • Валера
    27.11.2019 в 19:16
    WebView 4.0 Android 8.1.0

    Программа чёткая, все выключил и в диспетчере задач нагрузка на ssd до нуля процентов в простое упала

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