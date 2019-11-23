Повышение производительности, которое может быть достигнуто путем установки SSD-накопителя, означает, что они становятся все более популярными. Это особенно верно для пользователей ноутбуков, которые могут не только извлечь выгоду из повышения производительности, но и увеличить срок службы батареи благодаря более низким требованиям к питанию таких жестких дисков. Однако SSD-накопители нуждаются в тонкой настройке, чтобы сделать их стоящей покупкой.

Настроить SSD диск – SSD Fresh

Одна из проблем с твердотельными накопителями заключается в том, что, в отличие от стандартных жёстких дисков, они имеют ограниченное число записей, которые могут быть сделаны на них. Хотя эта цифра, вероятно, будет очень высокой, всё, что можно сделать, чтобы свести активность диска к минимуму, будет не лишним, и именно здесь может помочь бесплатная программа SSD Fresh.

Даже если у вас не установлен твердотельный накопитель, приложение может быть использовано для повышения производительности вашего компьютера. Вы можете оптимизировать целый ряд параметров, связанных с жёстким диском, таких как индексирование, дефрагментация, предварительная выборка и многое другое. Стоит потратить немного времени, экспериментируя с различными настройками, выявить наилучший режим работы вашего компьютера.

Лучше все параметры выставлять в ручную. А на вкладке живой анализ, можно запустить тест, который показывает наиболее активные программы при работе с диском.

Как пишут авторы данного софта, чтобы продлить срок службы вашего SSD диска, надо просто выставить нужные параметры. Теперь и переживать за то, что накопитель выйдет из строя быстро, больше не стоит.

Размер: 2,7 МБ

Интерфейс: Русский, Английский

Платформа: Windows XP/Vista/7/8/10

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Зеркало SSD Fresh