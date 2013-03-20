Как сделать собственный дизайн для любого сайта?

Создам для вас сайт

Приложение для браузеров на движке вебкит и мозилла фаерфокс. Позволяет создавать собственные стили для любых веб-сайтов. Дополнение позволяет полностью изменить облик вашего любимого сайта, похвастайтесь знакомым своей страницей в контакте или ютубе.

вид контакта

Вид страницы в контакте.

 Разобраться в работе плагина не составит труда. Добавлять, удалять,

изменить вид сайта

На сайте userstyles.org вы можете найти десятки тысяч разных стилей для сайтов, созданных другими пользователями по всему миру.

Размер: 1 Мб
Интерфейс: Английский
Платформа: Google Chrom, Yandex.браузер, Firefox

Установить Stylish для Google Chrom, Yandex.браузер

Установить Stylish для Firefox

Дополнения для Chrome Расширения для Яндекс.Браузера 2
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