Приложение для браузеров на движке вебкит и мозилла фаерфокс. Позволяет создавать собственные стили для любых веб-сайтов. Дополнение позволяет полностью изменить облик вашего любимого сайта, похвастайтесь знакомым своей страницей в контакте или ютубе.
Вид страницы в контакте.
Разобраться в работе плагина не составит труда. Добавлять, удалять,
На сайте userstyles.org вы можете найти десятки тысяч разных стилей для сайтов, созданных другими пользователями по всему миру.
Размер: 1 Мб
Интерфейс: Английский
Платформа: Google Chrom, Yandex.браузер, Firefox
Интерфейс: Английский
Платформа: Google Chrom, Yandex.браузер, Firefox
Установить Stylish для Google Chrom, Yandex.браузер
Установить Stylish для Firefox
))))))))))))))))))))
Че бы это значило?